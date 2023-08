F1 | la Aston Martin si è sgonfiata? Fernando Alonso non è più così felice…

(Di martedì 22 agosto 2023)rappresenta la grande rivelazione della stagione 2023 di F1. Il team di base a Silverstone ha cominciato l’anno in maniera roboante, proponendosi a tratti addirittura come seconda forza e consentendo adi vivere una proverbiale “seconda giovinezza”. L’ultraquarantenne spagnolo ha saputo issarsi sul podio ben 6 volte nell’arco delle prime 8 gare, un rendimento a lui precluso da un decennio pieno. Proprio nella gara di casa di Nando, il GP di Spagna, le verdone sono incappate nel primo vero passaggio a vuoto. Si riteneva fosse un episodio, figlio di un errore nell’assettare la monoposto. Impressione apparentemente confermata dal successivo GP del Canada, dove il veterano iberico si è attestato alla piazza d’onore. Quello, però, è stato anche l’ultimo podio dell’asturiano. Le gare di luglio ...

Mercedes,, Ferrari, tutte in corsa per il piazzamento d'onore nel mondiale Costruttori. Resta l'obiettivo dichiarato a Brackley come a Maranello e, dal GP d'Olanda, si ripartirà con tre squadre ...La sfida è soltanto alle spalle della Red Bull e al momento la classifica vede la Mercedes titolare della seconda posizione con un discreto margine sulla(che paga 51 punti di ritardo) e ...Il pilota spagnolo, attualmente alla, sulla sua carriera ROMA - "Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa vorrei vincere un Mondiale con la Ferrari, probabilmente è il mio unico rimpianto". Lo ha confessato ...

Guai per Verstappen: sull'Aston Martin Valkyrie oltre i limiti Sport Mediaset

Grande novità per i fan italiani di James Bond. L’agente dell’MI6 infatti dal prossimo film avrà un po’ d’Italia con sé: dovrebbe infatti guidare una Fiat 500 a Roma. Nell’ultimo film, Skyfall, l’Asto ...Mercedes, Aston Martin, Ferrari, tutte in corsa per il piazzamento d'onore nel mondiale Costruttori. Resta l'obiettivo dichiarato a Brackley come a Maranello e, dal GP d'Olanda, si ripartirà con tre ...