F1 | in vista del GP d’Olanda la Pirelli sceglie le gomme del 2022 ma con una C1 più morbida

(Di martedì 22 agosto 2023) Si sta ufficialmente per chiudere la pausa estiva del Mondiale di Formula Uno 2023. La massima categoria del motorsport è pronta a tornare in scena e lo farà con il Gran Premio, tredicesimo appuntamento della stagione, che si correrà sul circuito di Zandvoort. In occasione della tappa olandeseha scelto di portare le seguenti mescole: PZero White Hard C1, PZero Yellow Medium C2 e PZero Red Soft C3, una scelta conservativa dato che lo scorso anno furono impiegate le stesse mescole (C1, C2, C3), ma la C1 era un grado più dura rispetto a quella di quest’anno. Nella scorsa stagione la gara ha visto la maggior parte dei piloti concludere con tre soste anche se, sulla carta, la strategia più veloce a Zandvoort è a due soste. Lo scorso anno, l’opportunità della sosta aggiuntiva, con la parte finale della gara corsa su Soft, è stata offerta ...

La realtà, come spesso accade, è molto meno spaventosa di quanto sembri a prima... ma anche dopo la spiegazione vi assicuriamo che la paura di incontrare qualcosagenere non passerà. ...In una chat con uno dei destinatarifilmato era lo stesso Flores a definire quanto accaduto ... una cosa di questa l'avevosolo nei video porno. Eravamo troppi, sinceramente mi sono schifato ...... la riforma introduce la variabile della superficieterritorio, che peserebbe per il 30%. La ... In Alto Adige la situazione sarà ancora più drammatica rispetto ad altre zone d'Italia,la ...

Oggi giorno di riposo: fissata la ripresa degli allenamenti in vista del Sassuolo Tutto Napoli

Nel frattempo però sul web sono emerse anche le prime anticipazioni, anche alla luce del cambio voluto da Pier Silvio Berlusconi. Come abbiamo avuto modo di raccontare in passato, il CEO di Mediaset ...Le squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League 2023/2024 e tutto quello che c’è da sapere in vista del sorteggio con le fasce di Napoli, Inter, Milan e Lazio. Sono 32 le squadre che ...