F1 | Frederic Vasseur | “Il team è già concentrato sul 2024 | ora avremo novità solo in Qatar o Austin”

(Di martedì 22 agosto 2023) Siamo ormai pronti per il ritorno in pista della Formula Uno. Le vacanze agostane stanno ufficialmente per concludersi e il Gran Premio di Olanda sul tracciato di Zandvoort è dietro l’angolo, per cui la seconda parte del campionato sta per alzare il sipario su di sé. In casa Ferrari l’obiettivo è chiaro: concludere come seconda forza del gruppo e, non ultimo, riuscire possibilmente a rompere il digiuno di vittorie. Una monoposto di Maranello non vince ormai dal 10 luglio 2022, quando Charles Leclerc si impose di forza nel Gran Premio d’Austria. Dopo un avvio di 2023 letteralmente da incubo, le Rosse sembrano avere intrapreso la giusta direzione a livello di prestazioni e cercheranno di risalire la china dopo il tanto tempo perso. Ma, come spiega ilprincipal, ilemiliano è già ampiamente ...