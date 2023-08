EuroVolley Femminile | le Azzurre stasera a Torino | obiettivo vittoria con la Bosnia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 agosto 2023)– Tutto pronto aper la quarta partita della Nazionale Italiana di Volleyagli Europei. Le ragazze di Coach Mazzanti, in raduno da ieri nel capoluogo piemontese, sfiderannoalle 21,15 la. Il match si svolgerà al PalaRuffini, per la Pool B del Torneo. Lehanno fatto bottino pieno in competizione, dopo le vittorie e di fila con la Romania, la Svizzera e la Bulgaria. Le dichiarazioni (federvolley.it) Davide Mazzanti – “In vista di queste due ultime sfide della Pool dobbiamo continuare a crescere e soprattutto migliorare il modo di entrare in partita, perché non sempre siamo stati bravi nell’approccio alla partita. In avvio dobbiamo abituarci a mettere tutto e subito evitando atteggiamenti conservativi mettendo subito il nostro ritmo in campo. ...