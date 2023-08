Europei pallavolo 2023 | Italia-Bosnia 3-0 | azzurre agli ottavi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Ottima prestazione di Paola Egonu L’batte laed Erzegovina per 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) a Torino oggi, 22 agosto, nel match valido per la Pool B deglifemminili die centra la quarta vittoria in altrettante partite qualificandosi per glidi finale con una gara d’anticipo. Ottima prestazione di Paola Egonu, titolare anche per l’assenza di Ekaterina Antropova, out per un problemaaddominali. “E’ stato bello essere in campo, sono felicissima. La partita ci è servita per trovare il ritmo e provare le ultime cose in vista delle partite toste. Sarà il momento più divertente”, dice Egonu a RaiSport. “Sto bene, ho avuto un mese e mezzo di riposo per riprendermi fisicamente e mentalmente: sono a ...