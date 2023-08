Europei femminili volley 2023 | Mazzanti | “Egonu ritrovata? Non l’avevo mai persa”

Ottima prestazione di Paola Egonu L'Italia batte la Bosnia ed Erzegovina per 3 - 0 (25 - 21, 25 - 17, 25 - 19) a Torino oggi, 22 agosto 2023, nel match valido per la Pool B deglidi pallavolo 2023 e centra la quarta vittoria in altrettante partite qualificandosi per gli ottavi di finale con una gara d'anticipo. Ottima prestazione di Paola Egonu, titolare ...... la vittoria dei campionati del mondo indoor e di due titoli. La prima volta di Gimbo a ... 1500 metriChiude in 11a posizione Ludovica Cavalli, atleta genovese che aveva centrato la ...Nella partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania, le azzurre di Davide ...

La selezione rossocrociata ha staccato il primo biglietto della sua storia senza nemmeno scendere in campo – Decisiva la sconfitta della Bosnia ed Erzegovina contro l'Italia ...Per la prima volta dall’inizio dell’Europeo, dunque, Mazzanti schiera Egonu nel ruolo di opposta titolare, concedendo un turno di riposo ad Antropova, non al meglio per via di un problema muscolare. L ...