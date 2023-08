Europei femminili volley 2023 | l’Italia liquida 3-0 la Bosnia nel segno di Egonu

(Di martedì 22 agosto 2023) Cambia la location, ma non cambia la sostanza. Dopo le vittorie contro la Romania all’Arena di Verona e contro Svizzera e Bulgaria all’Arena di Monza,sconfigge anche laErzegovina al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, in Italia. Nella partita valevole per la Pool B deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania, le azzurre di Davide Mazzanti hanno avuto la meglio con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-19). Una vittoria attesa, meritata e che consente aldi consolidare il primo posto in classifica. A prendersi la scena è stata Paola, alla prima da titolare in virtù dell’infortunio di Antropova, che si è caricata la ...

La città di Torino si prepara per accogliere la sfida tra Italia e Bosnia di questa sera alle 21.15 per gli Europei di volley femminile. La squadra allenata da Davide Mazzanti arriva alla sua quarta ...TORINO – Le tre giornate torinesi dei Campionati europei di volley femminile stanno procedendo alla grande come confermato dall’intenso match tra Bulgaria e Romania, al pala Gianni Asti di Torino.