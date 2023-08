Europei femminili volley 2023 | Italia-Bosnia | Antropova out per un problema agli addominali

(Di martedì 22 agosto 2023) La grande assente del match, valevole per la fase a gironi deglidi, è Ekaterina. La pallavolista russa naturalizzatana ha infatti accusato unai muscolie, a scopo precauzionale, non prenderà parte alla gara. Non dovrebbe essere unfisico particolarmente grave, tuttavia si è deciso di non correre rischi. Il posto dinel sestetto titolare è stato preso da Paola Egonu. SportFace.

Grande novità in vista di Italia - Bosnia , match valevole per la fase a gironi degli2023 di volley. Paola Egonu partirà infatti titolare nel match di scena al PalaRuffini di Torino. Per l'azzurra, tornata in nazionale dopo una lunga assenza, si tratta del debutto ...Il programma di Italia - Bosnia e il palinsesto della serata sui canali della Rai, che trasmetterà il match valevole per la quarta giornata della fase a gironi degli2023 di volley. La sfida è in programma alle ore 21.15 all'Arena di Monza e verrà trasmessa inizialmente su Rai Sport . Ma attenzione perché a partire dalle ore 22.00 il match ......l'Abruzzo si è sempre dimostrata pronta di ospitare grandi eventi di volley e beach volley (,... Si è registrato il massimo delle coppie maschili epartecipanti, tra le coppie...

Eurovolley 2023, a Torino i Campionati europei femminili La Stampa

L'europeo di pallavolo femminile è iniziato proprio nel giorno di ferragosto e a Firenze fervono i preparativi per ospitarlo nelle migliori condizioni possibili. Dal 26 al 29 agosto si giocheranno a ...Lanciato nuovo spot frutto della collaborazione tra il ministero del Turismo e la Federazione italiana di pallavolo ...