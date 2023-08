Europee | Fitto | ' sovranisti? Nessuno lo è in Ue più di Francia e Germania'

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Se con il termine sovranista si intende la difesa degli interessi nazionali, io non ho mai trovato in Europa Paesi piùdi, che giustamente difendono i loro interessi e lo fanno molto bene. Non vedo quale sia problema difendere le peculiarità del proprio paese, come Giorgia Meloni sta facendo". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele, intervenendo a uno degli appuntamenti de 'Gli incontri del principe'.

... politica industriale, 'pilastri su cui interrogarsi' per evitare che le decisionivadano 'in contrasto coi singoli Stati membri'. In questa dinamica 'serve un nuovo modello'.: "...Quale sarà l'orientamento culturale e politico delle istituzioninei prossimi anni, anche in vista delle elezioni che aspettano il vecchio continente Ne ... Con Raffaele, Ministro per gli ...Quale l'orientamento culturale e politico delle istituzioninei prossimi anni, anche in ... Relatori Raffaele, Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Partito ...

Guai a tornare indietro sul Patto di stabilità. Fitto avverte l'Europa Formiche.net

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Sono in modalità zen. Considero un errore per un maratoneta correre i 100 metri, e il governo sul Pnrr deve correre una maratona, il traguardo è al giugno 2026. Sarebbe un ...Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.