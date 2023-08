Europee | Calenda torna all’ovile | ipotesi lista unica col Pd per superare lo sbarramento al 4% Mentre Renzi lancia l’opa su Forza Italia

(Di martedì 22 agosto 2023) In vista delle elezioniCarlovuolre all’origine: lacon il Pd. Lo scrive il Giornale, ricordando che la soglia dial 4% renderebbe difficile per Azione (stimata al momento poco sopra il 3%) eleggere rappresentati a Bruxelles dopo il divorzio daviva. Il (nuovo) tentativo di approccio con +Europa è già fallito per il veto di Emma Bonino, che non si fida più dell’ex ministro dello Sviluppo economico dopo il suo “colpo di testa” dell’estate 2022, quando fece saltare un’alleanza già chiusa. Così, a meno di una riforma della legge elettorale che abbassi loal 3% (su cui al momento sembra non esserci l’intesa politica), la strada è obbligata: “Va aperto subito il forno con il Pd“, è il ...

... e cercare di intercettare consensi che verranno buoni in primavera quando si voterà per le.caratteriali (e sicuramente anche politiche) dei due "galli" Matteo Renzi e Carlo. Ecco ...Quattro mesi di tempo per decidere se federarsi o no con il Pd alle prossime elezioni: Carlo, archiviata la parentesi del Terzo Polo con Matteo Renzi , scioglierà nel mese di dicembre il nodo sull'ipotesi di far confluire Azione nel Pd alle. Il destino dei ...Il piano segreto della Meloni per rompere l'intesa Renzi -e spaccare la sinistra Anche se mancano ancora parecchi mesi, i partiti politici italiani sono già in modalità elezioni.... ...

Carlo Calenda continua a mostrarsi fiducioso su un possibile accordo ... Una chiusura sul rapporto con Renzi. “Alle prossime Europee ci presenteremo separati – assicura il leader di Azione – si è ...Sulla proposta del salario minimo a 9 euro l’ora, dopo l’incontro tra Meloni e le opposizioni, il governo ha deciso di coinvolgere il Cnel ...