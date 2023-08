Europee | Calenda | ‘lista unica con Renzi? Idiozia’

In vista delle elezioniCarlovuol tornare all'origine: la lista unica con il Pd. Lo scrive il Giornale , ricordando che la soglia di sbarramento al 4% renderebbe difficile per Azione (stimata al momento poco ...... e cercare di intercettare consensi che verranno buoni in primavera quando si voterà per le.caratteriali (e sicuramente anche politiche) dei due "galli" Matteo Renzi e Carlo. Ecco ...Quattro mesi di tempo per decidere se federarsi o no con il Pd alle prossime elezioni: Carlo, archiviata la parentesi del Terzo Polo con Matteo Renzi , scioglierà nel mese di dicembre il nodo sull'ipotesi di far confluire Azione nel Pd alle. Il destino dei ...

Europee, Calenda torna all’ovile Ipotesi lista unica col Pd per superare lo sbarramento al 4% Il Fatto Quotidiano

Assente in Aula più di una volta su due anche Riccardo Magi di +Europa (47,33%), il quale però è "giustificato ... 63,02% di partecipazione il frontman di Azione Carlo Calenda, mentre l'ex alleato ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...