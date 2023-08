Esposito | «Qui per togliermi qualche sassolino! Se ho girato tanto…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023)ha lasciato l’Inter per andare alla Sampdoria. L’attaccante, che condivide la professione di calciatore con due fratelli, ha parlato attraverso i canali blucerchiati sottolineando la sua immensa voglia di togliersisoddisfazione e non solo RIVINCITA – Sebastianoè arrivato alla Sampdoria di Andrea Pirlo, dove vuole togliersisassolino dalle scarpe: «Prime sensazioni più che positive, penso di essere arrivato in un club che non ha bisogno di presentazioni. Mi sembrava la scelta più giusta per la mia carriera. Sicuramente penso di essere adatto al gioco di Pirlo, mi sposo con le caratteriste del suo calcio. Penso che ogni calciatore è giusto faccia i propri percorsi, se ho cambiato tante squadre in questi 4/5 anni da professionista un motivo ci sarà. Vengo qui con tanta voglia e per ...