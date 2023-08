Ermal Meta e Selvaggia Lucarelli | il botta e risposta sui fatti di Palermo

Leggi su biccy

(Di martedì 22 agosto 2023) In questi giorni ha fatto molto scalpore una notizia arrivata dache ha visto un gruppo di ragazzi stuprar3 una loro coetanea ubriaca. Il branco è stato tutto identificato e i loro nomi dati in pasto al web. Lo stessoha voluto dire la sua a riguardo. E lo ha fatto sia su Instagram sia su Twitter dove ha pubblicato svariati post. “Quando stupr1 una donna non le infliggi solo un danno fisico che comunque resta immenso. Quando stupr1 una donna uccidi il suo futuro, la sua fiducia nel prossimo e nella vita e senza quella fiducia comprometti la sua capacità un domani persino di avere dei figli. Questo compromette l’umanità intera. Lo stupr0 è un crimine contro l’umanità. Qual è la pena proporzionale per una cosa del genere?”. E ancora: “Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi “cani” auguro di finire sotto 100 ...