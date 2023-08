“Erano in luna di miele” Investiti a New York | Matteo e Giulia lottano tra la vita e la morte | la scoperta choc della polizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Due italiani tra le persone investite sulle strisce pedonali a New. Sono piacentini i due italiani coinvolti nell’incidente avvenuto ieri, lunedì 21 agosto, nella metropoli statunitense. In tutto sono state sette le persone rimaste ferite da un’automobile guidata da una donna che è passata col rosso e, dopo l’impatto, è scappata. Il 51enneMaj, di professione graphic designer, e la 34enneGardani, istruttrice federale di tennis, stavano trascorrendo la lorodinegli Usa. Si trovavano nella Grande Mela, come ha spiegato la sorella di, come ultima tappa del viaggio che li aveva visti visitare anche Chicago e Boston. Proprio ieri avrebbe dovuto essere il loro ultimo giorno dopodiché sarebbero dovuti tornare ieri in Italia. Leggi anche: “Così ho ...

'Ieri siamo andati anche all'Eur perché, all'interno dello storicopark, approfittando della manutenzione in corso nell'area dedicata al Natale,state avvistate delle vespe. Abbiamo così ...... cresciute nella stalla, fin da quandoancora sul passeggino, e poi sui trattori, oggi per ... 57 anni e Linda Cappa, 26, mamma e figlia, proprietarie del ristorante La mezzaa Ussita, in ...E' stato molto bello ricevere messaggi e commenti da tante persone che none non avrebbero ... all'estero ma anche in Italia in cui di solito si legge (male) a scuola "Lae i falò" e basta. ...

Coppia italiana investita a New York, Marco e Giulia erano in luna di ... Fanpage.it

Il rover cinese Yutu-2, della missione Chang'e 4, allunato il 3 dicembre 2019, ci ha restituito informazioni sulla faccia nascosta del nostro satellite.Restano in ospedale Matteo Maj e Giulia Gardani, la coppia di Piacenza rimasta ferita dopo essere stata travolta da un’auto domenica scorsa a ...