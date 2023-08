“Entra | grande” GF Vip 8 | concorrente a 67 anni | è guarita e ora può partecipare

(Di martedì 22 agosto 2023) GF Vip 8, in questo periodo emergono quotidianamente nuovi nomi dei possibili partecipanti della prossima edizione del noto programma televisivo. Tra informazioni false e pettegolezzi vari, oggi, finalmente sono stati ufficializzati gli 8 personaggi noti che, con alta probabilità, vedremo all’interno della casa più spiata d’Italia. Inizialmente, sembrerebbe esclusa la partecipazione di Alvaro Vitali e Claudia Koll, come comunicato da Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. Successivamente, il sito TvBlog ha convalidato alcuni dei nomi che hanno circolato in queste giornate, mentre Davide Maggio ha confermato la presenza di due donne nel reality. Di chi stiamo parlando? Dall’attrice Beatrice Luzzi, che fa il suo debutto nel mondo dei programmi di realtà, e dalla nota cantante che, dopo recenti problemi di salute che l’hanno interessata, nessuno si sarebbe aspettato. Di ...

