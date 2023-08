Emy Buono pentita di una scelta lavorativa | Barbara d’Urso l’aveva avvisata

(Di martedì 22 agosto 2023) Era il 6 maggio del 2022 quando Emy, ospite dainsieme al fidanzato Denis Dosio, aveva confessato che avrebbe aperto un canale su OF per guadagnare soldi facili. Sarebbe dovuto essere un debutto low profile sull’account del fidanzato, tant’è che la stessa, rivolgendosi a Denis Dosio, disse: “Piccoletto, lasciami stare Emy perché come ti ho creato ti distruggo, Emy non accettare di farlo, preserva l’intimità di coppia!“. Emy, come la storia ci ha insegnato, non ha preservato l’intimità di coppia e non ha seguito il consiglio della conduttrice. A distanza di un anno se n’è però. “Come sto? Non bene. Domani vado in convento per un po’. Ho bisogno di ritrovare un po’ serenità” – ha dichiarato a FanPage – “Faccio sul serio. ...

Non è mai troppo tardi per tornare sui propri passi., modella napoletana che aveva suscitato scalpore negli ultimi mesi a causa del suo profilo OnlyFans, adesso ha scelto non solo di chiuderlo ma anche di ritirarsi per un po' in convento. ' ..., influencer napoletana che ha partecipato a diversi programmi tv come 'La pupa e il secchione show' e 'Ti spedisco in convento' , salì alle cronache della ribalta pochi mesi fa per un ..., star di "Ti spedisco in convento", è stata una delle grandi animatrici della festa scudetto del Napoli . La modella è spuntata ai festeggiamenti di Piazza del Plebiscito con una t - shirt ...

