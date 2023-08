Empoli | ufficiale l’arrivo di Bereszynski

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) L’ha ufficializzato la firma di Bartosz Bereszy?ski dalla Sampdoria. Tutti i dettagli sull’operazione Di seguito il comunicato dell’su Bereszy?ski. COMUNICATO –Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszy?ski. Bartosz Bereszy?ski è un difensore polacco nato a Pozna? il 12 luglio 1992. Inizia a giocare nel TPS Winogrady Pozna? per poi col tempo passare al Lech Pozna? dove esordisce in prima squadra nel marzo del 2010 contro il Jagiellonia. Gioca poi in prestito al Warta Pozna?, per tornare nuovamente al Lech ed entrare a far parte della prima squadra. Nel novembre del 2012 trova il primo gol, contro il Podbeskidzie Bielsko-Bia?a, prima di trasferirsi, ...