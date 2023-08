(Di martedì 22 agosto 2023)daper la stupenda. La modella ha sbalordito tutti con alcunein cui mettein. Londinese di nascita ma cresciuta negli States, attrice e modella tra le più famose e quotate del momento:è nell’olimpo del mondo dello spettacolo e della moda, ed anche sui social non perde un colpo.Ansa) Grantennistoscana.itA 32 anni è entrata di diritto nell’era delle supermodels, le bellissime e affascinanti modelle che si aprono alle carriere anche fuori dalle passerelle. Parliamo di, considerata oggi una delle donne più belle del ...

Emily Ratajkowski lascia senza parole: tutto in mostra, forse troppo La foto è da bollino rosso Grantennis Toscana

Emily Ratajkowski sa decisamente come attirare l'attenzione del web. Eccola con il bikini striminzito e il Lato B in bella mostra.Emily Ratajkowski ha pubblica una carrellata di scatti in bikini realizzato nella sua cucin, i fan sono letteralmente impazziti ...