Egonu | ' ' Io sono al servizio della squadra E se devo tifare | tiferò' '

L'Italia chiude i conti con il girone travolgendo anche la Bosnia e centrando il primo posto aritmetico nel girone. Le parole di Paola...Questa voltae Antropova siinvertite le parti, e se con la Bulgaria Paola è rimasta fuori per un dolorino muscolare, stavolta con la Bosnia un problema addominale ha fermato Ekaterina. Ad ...Sarà il momento più divertente", dicea RaiSport. "Sto bene, ho avuto un mese e mezzo di riposo per riprendermi fisicamente e mentalmente:a disposizione". Le azzurre domani affrontano a ...

Volley femminile, Europei 2023. L'Italia cala il poker con Paola Egonu titolare! Travolta la Bosnia e primo posto nel girone OA Sport

Sorpresa e difficoltà Subito una sorpresa nella formazione nelle sei iniziali: Antropova in panchina per un fastidio muscolare, dentro subito Paola Egonu. Con lei Orro, Sylla, Pietrini, la piemontese ...Ottima prestazione di Paola Egonu, titolare anche per l’assenza di Ekaterina Antropova, out per un problema agli addominali. “E’ stato bello essere in campo, sono felicissima. La partita ci è servita ...