“È un problema di igiene”. Ora anche a sinistra si accorgono dei problemi del burkini

(Di martedì 22 agosto 2023) L'ex assessore della giunta di centroa Pordenone sbotta in piscina: "Perché io devo fare la doccia, avere costume e cuffietta e la signora invece poteva entrare in piscina vestita?"

L'ex assessore della giunta di centrosinistra a Pordenone sbotta in piscina: "Perché io devo fare la doccia, avere costume e cuffietta e la signora invece poteva entrare in piscina vestita" ...PORDENONE - Giovedì 17 agosto, con il termometro a raccontare un'estate ritornata alle temperature sopra i 30 gradi e alla voglia di cercare un po' di fresco restando in ...