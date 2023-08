È morto Toto Cutugno | dopo una lunga malattia

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 22 agosto 2023) Lutto nel mondo della musica italiana. All’età di 80 anni, appena compiuti a luglio, èoggi (22 agosto 2023). La voce de L’Italiano, brano del 1983 che lo rese celebre in tutto il mondo, si è spento alle 16 presso l’ospedale San Raffaele di Milano. A dare la triste notizia all’ANSA è stato il manager del cantante, Danilo Mancuso, che in una nota ha spiegato come il decesso sia avvenuto “una, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”. Nato il 7 luglio del 1943, l’artista aveva partecipato a ben quindici edizioni del Festival di Sanremo, indimenticabile quella del 1990 che lo vide sul palco dell’Ariston in coppia con Ray Charles. Tanti i suoi brani di successo, di cui a volte fu autore altre interprete: dalla già citata canzone L’Italiano a Il ...