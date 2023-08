È morto Toto Cutugno

Leggi su nicolaporro

La notizia viene diffusa dall'Ansa che la apprende dal suo manager Danilo Mancuso. Il cantautore si è spento alle 16 di martedì 22 agosto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Il grande cantautore si è spento "dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi". Pseudonimo di Salvatore, il compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano può vantare milioni di copie vendute. Famosissima la sua canzone "L'Italiano" presentata a Sanremo nel 1983 e diventato il vero e proprio successo dell'artista che lo consacra anche all'estero come simbolo della melodia italiana. Al Festival ha partecipato per 15 volte, con una storica performance nel 1990 in coppia con Ray Charles. Nato a Fosdinovo il 7 luglio 1943, ha collaborato con decine di artisti tra cui anche Adriano Celentano.