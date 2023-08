È morto Sandy Di Varano | l’uomo che aveva ritrovato la madre biologica tramite Le Iene Aveva 36 anni

(Di martedì 22 agosto 2023) È venuto a mancare per un incidente in motoDi, il giovane chelagrazie a Le. Lo scontro letale tra la Yamaha e un’automobile è avvenuto domenica 20 agosto alle ore 20:30, sulla Strada Statale 15, nei pressi di Giulianova, in Abruzzo. L’impatto è stato molto violento e Diha riportato traumi a schiena, torace e testa, come accertato dai sanitari. Nonostante l’intervento dell’ambulanza medicalizzata e i tentativi di rianimazione,è deceduto. Sul posto anche i carabinieri. Il quarantenne alla guida dell’auto è risultato negativo all’alcol test. Vi raccomandiamo... ...

Era in sella alla sua moto, una Yamaha, quando è avvenuto il terribile scontro alle 20,30 ieri sera sulla SS16 in territorio di Giulianova, con una Mini condotta da una donna e per lui non c'è stato ...Giulianova. Terribile schianto nel tardo pomeriggio di ieri a Giulianova, l'incidente frontale tra una moto e una mini, su via D'Annunzio, non ha lasciato scampo al giovane centauro di 36 anniDi Varano.purtroppo troppo giovane all'età di 47 anni. 32 Sabrina - Boys (Summertime Love) 31 - Raf - ...Easy Lady 21 Klein Mbo - Dirty Talk 20 Diego - Walk The Night 19 Casco - Cybernetic Love 18...

Sandy Di Varano morto in un incidente in moto. Aveva 36 anni, aveva ritrovato la mamma partecipando alle Iene ilmessaggero.it

Schianto tra auto e moto: muore a 36 anni Sandy Di Varano. L'incidente è avvenuto ieri sera, verso le 20,30, sulla Statale 16, vicino al sottopasso del supermercato ...S.D.V 35enne, operaio a Mosciano, residente a Giulianova, originario di Trignano ha perso la vita dopo un fatale incidente con la sua moto che si è scontrata con un auto… Leggi ...