Due nuove versione completano la gamma MG4 Electric

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – Saic Motor Italy annuncia l’arrivo sul mercato delle dueversioni chela famiglia MG4: la XPower e la Trophy. La nuovaXPower dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 CV (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia, testimonia la volontà di MG di ritrovare le sue radici sportive e regalare emozioni agli appassionati della performance con un’accelerazione di 3,8 secondi da 0 a 100 km/h. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore (150kW) e uno posteriore (170kW), la trasmissione potenziata presenta nuovi e sofisticati aggiornamenti tecnologici per distribuire efficacemente la potenza e massimizzare il coinvolgimento del guidatore in curva. Per la prima volta su una MG sarà disponibile un nuovissimo sistema di controllo dinamico ...