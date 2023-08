Due giovani nigeriani fermati per l' omicidio di Modena

Leggi su agi

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - La Procura diha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadinidi 29 e 27 anni per l'di Friday Endurance, il trentenne nigeriano accoltellato domenica scorsa nel centro della città emiliana. Secondo quanto comunicato dal procuratore Luca Masini, il giovane richiedente permesso di soggiorno per protezione internazionale sarebbe stato ucciso da due connazionali di 29 e 27 anni, entrambi col permesso di soggiorno. La vittima era stata portata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara dove era deceduta per una ferita da arma da taglio nella parte anteriore del collo. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e dalla Volante, coordinate dal pm di turno, "hanno consentito di acquisire in poco più di 24 ore fonti di prova integranti un grave quadro indiziario a carico dei due ...