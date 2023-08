“Due costole rotte” Valentina Ferragni e fidanzato a un passo dalla morte | lo sfogo disperato sui social

Leggi su tuttivip

(Di martedì 22 agosto 2023)condivide la sua esperienza sfortunata a Saint Barth, nelle isole dell’oceano Atlantico. Un giro in moto d’acqua si è rapidamente trasformato in un episodio spaventoso, lasciandocon duefratturate. La giovane influencer racconta l’accaduto nei seguenti termini: “Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Sono tornata su Instagram dopo un po’ di giorni di relax in cui sono successe delle cose un po’ strane. Ora vi racconto tutto” Successivamente,aggiunge: “Cercherò di essere breve. Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d’acqua, ...