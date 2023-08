Due azzurri in uscita | quasi fatta per la cessione di Gaetano all’Empoli

La Lazio era priva dei suoiacquisti più forti, mancava Rovella, il regista della Nazionale del ... Ma in questo caso il giudizio preferiremmo lasciarlo in sospeso, perché glidi Garcia ...Dopo igiorni di riposo concessi da Garcia è tempo di tornare in campo per riprendere gli allenamenti. ... Glipreparano il match contro il Sassuolo,debutto stagionale allo Stadio Maradona, ...... ma soprattutto inizierà a scremare, con le preconvocazioni degliche giocano all'estero, i potenziali protagonisti del raduno del 4 settembre a Coverciano, preludio allepartite di ...

Mondiali di Atletica, il programma delle gare di oggi Sky Sport

Il Napoli festeggia la vittoria nella prima giornata di campionato contro il Frosinone con due colpi di mercato: arrivano rinforzi ...ItalPoker sempre protagonista. Sfiorato il successo al tavolo finale del €380 Italian Poker Sport al King's Casinò: Marc Pedevilla si ferma al terzo posto, con Marco di Persio settimo classificato. La ...