Dua Lipa | un’icona di stile che ha stregato anche il cinema con “Barbie”

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilha accolto Duae la sua prima performance da grande schermo tramite, film che l’ha coinvoltalato colonna sonora e che l’ha riportata sul red carpet. Popstar britannica, Duanegli ultimi mesi ha macinato consensilato glam. Il merito èdi Versace, che l’ha coinvolta attivamente in una delle sue recentissime collezioni presentate durante la frenesia del Festival di Cannes. Unendo le forze con Donatella Versace, Duaha firmato La Vacanza e, non contenta, ha preso parte attivamentealla campagna pubblicitaria, diventandone il volto. Dua. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1995, ad oggi Duaha incassato un successo dopo l’altro in campo ...

12 -è Barbie Sirena Quando Greta Gerwig ha saputo cheaveva accettato di partecipare a Barbie nonostante i molti impegni, ha fatto i salti di gioia. La cantante non solo ha ...... come le canzoni di Brunori Sas , ma anche quelle con cui si è confrontato proprio nella scuola di Mediaset, come i brani di. Ed Aaron regala anche pezzi di vita alla sua città e ai suoi ...Per quanto riguarda le hit internazionali più ascoltate, spicca alla prima posizione il pezzo diintitolato Dance the night, dopo diverse settimane in cui spiccava Sprinter di Dave & Central ...

I 28 anni di Dua Lipa, buon compleanno ad una it girl innamorata la Repubblica

Dua Lipa, 28 anni il 22 agosto, è da tempo un personaggio della moda, oltre che un'affermata cantante. Ma il 2023 ha sancito il suo ingresso a pieno titolo nel fashion system: ha partecipato a uno ...Uno dei punti forti di Barbie sono i costumi dei protagonisti: colorati, gioiosi e squisitamente vintage. Ecco la classifica dei look del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling ...