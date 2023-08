Dopo incendi e siccità | in Sicilia il Wwf chiede lo stop alla caccia

Leggi su agi

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Il Wwf ha chiestoRegionena di sospendere il 'Calendario venatorio 2023-2024' - in particolare relativamente'preapertura' dei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre e all'apertura generale dal 17 settembre al 31 gennaio 2024 - a causa dell'eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica che ha interessato tutta la. Secondo il WWF, infatti, le perduranti condizioni climatiche estreme e i devastantiche ancora stanno imperversando "hanno già comportato gravissimi danni alle popolazioni di animali selvatici, per cui non sussistono, dal punto di vista scientifico e oggettivo, le condizioni per l'avvio della stagione venatoria, per di più con un anticipo di ben un mese rispettodata dell'1 ottobre suggerita dall'autorevole Istituto ...