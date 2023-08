(Di martedì 22 agosto 2023) L’eroina della Resistenza celebrata nel suo Friuli: “I miei primi 100sono stati molti interessanti, non ho mai trovato il tempo per annoiarmi”

L'autore, Pietro Greco, combina fatti storici con un tocco di narrazione per dipingere un quadro avvincente di questa. Il libro di Carlo Tamagnone, 'Lise Meitner: Genialità e ......struttura del DNA e sul suo viaggio comenel mondo della scienza dominato dagli uomini. Di cosa parlano i libri su Rosalind Franklin L'argomento centrale di questi libri è la...I 10 migliori libri su Hedy Lamarr 22 - 08 - 2023 Hedy Lamarr. Lapiùdel mondo La diva geniale Bombshell. La storia di Hedy Lamarr. DVD. Con Libro L'estasi ed io: l'autobiografia di unaHedy Lamarr, lagatto: Le sette vite di una ...

"Donna straordinaria". Meloni festeggia i 100 anni di Paola Del Din ilGiornale.it

Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dichiara in una nota: "Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100 anni. Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere qu ...Festeggia oggi i 100 anni la resistente Paola Del Din, l'unica Medaglia d'oro al Valor Militare della Resistenza vivente in Italia, e l'unica ad aver raggiunto il traguardo del secolo di vita. (ANSA) ...