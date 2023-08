Dollaro addio | Putin | le parole che spaventano gli Usa e il mondo

(Di martedì 22 agosto 2023) "Il processo di de-dollarizzazione sta diventando irreversibile in tutti i paesi Brics": il presidente russo Vladimirlo ha detto in videocollegamento proprio nel corso del vertice dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). "Il summit che si è aperto oggi in Sudafrica discuterà in dettaglio la transizione alle valute nazionali per il commercio tra i nostri paesi", ha aggiunto. "Un processo equilibrato e irreversibile di de-dollarizzazione dei nostri legami economici sta prendendo slancio - ha continuato lo zar - con iniziative per sviluppare meccanismi efficaci per accordi reciproci e controllo monetario e finanziario. Di conseguenza la quota delnelle operazioni di esportazione e importazione all'interno dei Brics sta diminuendo, dato che l'anno scorso è stato pari solo al 28,7%,". Il presidente russo ha ...

Di addio al dollaro, per sottrarsi al potere economico esercitato dagli USA. Al vertice dei Paesi Brics , ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si sta attualmente tenendo a Johannesburg, ...

Addio al dollaro per gli scambi internazionali QuiFinanza

E’ categorico, Vladimir Putin, in videoconferenza con il summit dei Paesi Brics, apertosi a Johannesburg: “L’abbandono del dollaro è una scelta irreversibile”. Ovvio: per comprare un dollaro, oggi ci ...Il vertice dei Paesi Brics a Johannesburg affronta la proposta di una moneta unica per sfidare il predominio del dollaro nelle transazioni internazionali. Scopri le implicazioni di questa audace ...