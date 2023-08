Doctor Who | David Tennant commenta | Non sono lo stesso Dottore di un tempo

(Di martedì 22 agosto 2023)anticipa il suo ritorno nei panni delnei nuovi episodi diWho, ma avvisa: non aspettatevi di avere davanti Ten. Gli speciali per il 60esimo anniversario diWho porteranno con loro il ritorno di tanti volti noti della serie BBC, a partire da, che vestirà di nuovo i panni deltitolare. Ma non dobbiamo aspettarci di rivedere lopersonaggio che abbiamo salutato nel 2010... Da 10 a 14 L'episodio della rigenerazione di Thirteen, il tredicesimointerpretato da Jodie Whittaker, è stato un passaggio di testimone nei confronti del nuovo interprete del personaggio... Che però poi tanto nuovo non è stato.è ...

Gli speciali per il 60esimo anniversario diporteranno con loro il ritorno di tanti volti noti della serie BBC, a partire da David Tennant , che vestirà di nuovo i panni del Dottore titolare. Ma non dobbiamo aspettarci di rivedere lo ...La polizia locale, incarnata dall'insistente detective Mackanzie (Samuel Anderson di) riesce a penetrare la sua riluttanza a fornire la propria consulenza in quello che sa fare meglio di ...Il regista ne ha parlato come " uno dei suoi film preferiti sul personaggio ", ma soprattutto per la presenza di Mecha Kong e dell'eccentrico(no, non quello della BBC). Nel teaser di ...

Doctor Who, David Tennant è tornato! Le nuove immagini del 14esimo Dottore Everyeye Serie TV

David Tennant ha ripreso il ruolo del Dottore in occasione degli episodi speciali di Doctor Who in arrivo in autunno e l’attore ha svelato che la sua interpretazione sarà diversa rispetto al passato.David Tennant anticipa il suo ritorno nei panni del Dottore nei nuovi episodi di Doctor Who, ma avvisa: non aspettatevi di avere davanti Ten.