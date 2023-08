Docenti assunti GPS sostegno 2022 23 non hanno vincolo triennale e possono partecipare alle supplenze art 36 Condizioni

(Di martedì 22 agosto 2023) Il docente assunto da GPS I fasciaa.s./23 non è soggetto ale può accettare, per l'a.s. 2023/24, un incarico a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 del CCNL 2007. L'articolo .

... dopo il concorso e l'assunzione, 60 CFU (costituenti l'abilitazione) ma solo 30 CFU del percorso universitario abilitante (tali, infatti, dopo il concorso: vengonoa tempo ...Concorso straordinario bis Il vincolo triennale si applica anche aida concorso straordinario bis. Ricordiamo che, ai sensi del DM n. 108/2022 disciplinante la procedura, i...successivo sonoin ruolo. Ricordiamo che, tra ilaureati non in possesso dei 24 CFU/CFA (conseguiti entro il 31/10/2022) e senza anni di insegnamento presso la scuola statale, vi ...

Docenti assunti da concorso straordinario bis, vincolo triennale nella scuola di titolarità. Eccezioni Orizzonte Scuola

Il suono della prima campanella si avvicina, coinvolge oltre 787mila studenti nel Lazio. Ma all’appello in base alle stime dell’Ufficio scolastico regionale, mancano 113 presidi, ...In uno studio sullo stress pubblicato nel 2015, "Burn-Out nella stanza dei bambini: Quanto sono stressati i bambini e i giovani in Germania", condotto dal Prof. Holger Ziegler dell'Università di Biel ...