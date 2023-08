(Di martedì 22 agosto 2023) Leggenda sulmanella vita privata.si è concesso qualche giorno di vacanza e ha stupitoper unclamoroso Unsemplice ma talmente toccante ed inaspettato da suscitare emozioni e commozioni. E riguarda una leggenda vivente del mondo del tennis, l’attuale numero due al mondo Novak. Stiamo parlando di uno dei tennisti più forti dell’intera storia di questa disciplina sportiva, in grado di lasciare i numerosi appassionati di tennis letteralmente a bocca aperta. Ildi Djokovix prima di volare in Ohio (grantennistoscana.it)Madi attirare a sé schiere di giovani che si avvicinano a questo sport e che lo hanno scoperto proprio ammirando le gesta del ...

... dagli appelli quasi disperati di Novakal suo angolo ("Marco, aiutami! Cosa devo fare", ...- hanno onorato al meglio la rivalità che sta segnando gli ultimi anni di attività deldi ...Dopo una sorta di malore dovuto al caldo che ha colpito, la partita sembrava ormai indirizzata verso il tennista spagnolo, ma il 23 volteslam ha superato i problemi fisici, così ...... l'associazione di tennisti professionisti creata qualche tempo fa da Novak. Questa nuova ... L'obiettivo delserbo e del gruppo è cercare nuovi consensi di spessore, circondandosi ...

Djokovic campione anche fuori dal campo: il gesto per i piccoli fan commuove tutti Grantennis Toscana

Lo Slam americano sarà fondamentale per l'azzurro, quarto nella classifica Race: già qualificati Alcaraz e Djokovic, Medvedev quasi ...La vittoria conquistata in finale contro Carlos Alcaraz resterà nella storia per il campione serbo, soprattutto nel modo ... (Tennis World Italia) Ne parlano anche altri giornali Novak Djokovic è ...