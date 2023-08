(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Una degenerazione che uninpresenti sul Corriere un, tanto più incitando all'odio e alla discriminazione, che non è libertà di espressione, ma un via libera alla violenza, già vissuto nel periodo più buio della nostra storia". Lo scrive su Twitter il deputato Alessandro Zan, responsabile Diritti del Partito democratico.

Sono e faccio il ministro della. Ho giurato di servire con fedeltà e onore lo Stato, le ... Per questo credo che la leggesull'omotransfobia avrebbe aperto una strada ai limiti dei delitti d'...Per questo credo che la leggesull'omotransfobia avrebbe aperto una strada ai limiti dei ... Da parte della, sottolinea, c'è 'un'inchiesta sommaria' che 'non è un'azione disciplinare: è un'......che la leggesull'omotransfobia avrebbe aperto una strada ai limiti dei delitti d'opinione'. Sulla vicenda, in un'altra intervista al Corriere della Sera, interviene il ministro della...

Difesa: Zan, 'generale in servizio non può presentare manifesto politico' La Gazzetta del Mezzogiorno

che non è libertà di espressione, ma un via libera alla violenza, già vissuto nel periodo più buio della nostra storia". Lo scrive su Twitter il deputato Alessandro Zan, responsabile Diritti del ...AGI - Non accenna a placarsi la polemica sul generale dell'Esercito Roberto Vannacci, autore di "Il mondo al contrario", un saggio di circa 300 pagine con frasi omofobe e razziste. E proprio i contenu ...