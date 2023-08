leggi anche, Putin non andrà al vertice Brics in Sudafrica: atteso Lavrov Xi Jinping: 'Brics ...sarebbe fermato per 36 ore nella capitale nordcoreana dopo l'incontro tra il ministro della...Il ministero dellarusso ha affermato che non ci sono stati feriti nell'ultimo attacco. Uno dei droni è stato abbattuto sopra Krasnogorsk, una città fuori Mosca, che ospita il governo ...... lo scrive il ministero dellabritannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Sabato scorso un bombardiere Tu - 22M3 Backfire dell'Aviazione a lungo raggio (Lra) dellaè ...

Difesa Russia: abbattuti 4 droni su Mosca, nessun ferito - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Mosca, 22 ago. (askanews) - L'esercito russo ha abbattuto quattro droni ucraini vicino a Mosca e sulla regione di Bryansk al confine con l'Ucraina, secondo quanto riferito da funzionari russi. L'agenz ...I magistrati hanno dichiarato che l'attacco è stato condotto dal 52° reggimento di bombardieri dell'aviazione russa che ha lasua base a Soltsy-2. Per il ministero della Difesa britannico, alcuni di ...