(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Vannacci? “Sono dalla parte del ministro. E' la discussione fra due tipi di, una sovranista e una più conservatrice, è in corso undifra di loro,è una persona perbene e a lui vanno il mio affetto e la mia solidarietà”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a margine de ‘Gli incontri del Principe', al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

... però, sarebbe contento delle centinaia di migliaia di persone nelle piazze adi quel che ... ricordando amicizie comuni, in particolare quella del compianto Emilio, laureato con Enzo Paci, ...... con un impatto superiore persino alla "Buona Scuola" di. Pianificata dal governo Draghi su ... Ladel merito - di studenti e insegnanti - è in effetti il terzo pilastro della riforma, come ...... li riscontrerebbero proprio nei loro colonnelli, che si batterebbero ad oltranza indi un "...alle incomprensioni caratteriali (e sicuramente anche politiche) dei due "galli" Matteoe ...

**Difesa: Renzi, 'sto con Crosetto, è regolamento di conti a destra'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Ora si vedrà se son buoni o no”, finora “hanno parlato di argomenti di distrazione di massa”. Così Matteo Renzi a ‘Gli incontri del principe’.Perché Renzi continua a polemizzare con i vertici di Forza Italia La nota di Paola Sacchi Nel mirino Matteo Renzi ha ormai messo soprattutto Antonio Tajani, nuovo leader di Forza Italia, per cercare ...