Difesa | Ferrante Fi | ' libertà espressione non è diritto insulto | solidarietà a forze armate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La sinistra strumentalizza e si erge, come sempre, quale organo censore dell'etica pubblica. Nulla di nuovo. Ma ciò non toglie che la sacrosanta e costituzionalmente tutelatadinon possa diventare, a maggior ragione per un rappresentante delle istituzioni e per chi indossa la divisa,didi odio,di discriminazione,di stabilire ciò che è normale e ciò che non lo è, ciò che maggioranza e ciò che non lo è. Siamo un Paese libero e democratico dove il rispetto verso chiunque non può essere sacrificato sull'altare della pubblicità a un discutibile prodotto editoriale. Condivido il ministro Crosetto quando sostiene che ciascuno di noi, quando chiede aiuto, debba sentirsi garantito da un ...