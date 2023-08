Difesa | Della Vedova | ' bene Crosetto | non è dittatura minoranze ma rispetto Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Antonio Martino, un conservatore di radicate convinzioni liberali, amava ricordare che le democrazie non si caratterizzano per il governo, che anche le dittature hanno, ma per l'opposizione, che tanto più credibile e vigorosa è, tanto più è credibile la democrazia di un Paese. Parto da questa considerazione per esprimere il mio apprezzamento per come il ministroha gestito il caso Vannacci, attaccato dalle filasua coalizione. L'unica responsabilità politica che gli imputo, casomai, è quella di non avere voluto cogliere l'evidente profilo reazionario e certamente non liberalemaggioranza Meloni, sui diritti e non solo". Lo scrive su Facebook il deputato di +Europadetto. "ha ragione quando ...