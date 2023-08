Diego Maradona | spunta un nuovo inaspettato retroscena | “Non è vero”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 22 agosto 2023)unsuArmandoe il suo Napoli, capace di vincere 2 Scudetti e anche una Coppa UEFA La straordinarietà diArmandoè racchiusa in gran parte nei meravigliosi anni di Napoli. El Pibe de Oro è stato capace di mettere la città partenopea sulla mappa calcistica mondiale, capace di vincere 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana. Successi che i partenopei sono stati in grado di replicare in minima parte soltanto la scorsa stagione, con la vittoria di un altro campionato, il terzo della storia. Circola però una sorta di leggenda su com’era composta la squadra diin quegli anni. Sono state tante le polemiche riguardo gli anni al Napoli di. ...