(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnha incendiato per protesta unnel carcere di Carinola (Caserta), provocando l’zione di tre poliziotti penitenziari. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ed è stato reso noto oggi dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp, che in una nota a firma del segretario campano Ciro Auricchio, spiega che “la cosa che sorprende sono le motivazioni: infatti il gesto sembrerebbe dovuto ad una protesta perché ilinsoddisfatto del sapore dell’acqua comprata, avrebbe preteso l’immediato cambio con una altra confezione dello stesso tipo e per ripicca ha acceso il. Oramai gli episodi di follia sono all ordine del giorno nelle carceri. Il clima di impunità diffusosi e di delegittimazione dell’operato dei poliziotti ha di fatto ...

...la costa est, il Sud verso lo stato di calamità Ultimo Aggiornamento 06/08/23 Fotogallery - ... Il boss, affetto da un tumore ein regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila , è stato ...... il medesimo primatodalla McLaren nella stagione 1988). Secondo posto per l'ottimo Norris ... IL VIA - Al via scatto felino di Verstappen cheHamilton e si prende il primo posto. L'...... il medesimo primatodalla McLaren nella stagione 1988). Secondo posto per l'ottimo Norris ... IL VIA - Al via scatto felino di Verstappen cheHamilton e si prende il primo posto. L'...

Carceri: detenuto brucia materasso e intossica tre agenti Agenzia ANSA

Un detenuto ha incendiato per protesta un materasso nel carcere di Carinola (Caserta), provocando l'intossicazione di tre poliziotti penitenziari. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ed ...Il 33enne è stato considerato non condannabile, malgrado sia stato ritenuto colpevole di incendio intenzionale.