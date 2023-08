Demet Özdemir e Can Yaman insieme in una serie TV? I rumors

(Di martedì 22 agosto 2023) Cannon smette di far sognare i fan, soprattutto adesso che ancheè finalmente tornata libera. I due attori, molto apprezzati come coppia televisiva nel panorama italiano, potrebbero presto tornare di nuovoin una nuovatv. Ma questa volta potrebbe essere un progetto italiano. Dopo il successo di Daydreamer – Le ali del sogno,e Canhanno spiccato il successo, soprattutto in Italia. Tra i due si vocifera ci sia stato in passato anche flirt, poi giunto improvvisamente al capolinea. Ma a prescindere dal loro futuro sentimentale, pare che ci sia in atto un piano per farli incontrare di nuovo sul set. Ecco cosa sappiamo sul nuovo e probabile progetto. In arrivo unatv con Can ...

... dopo aver trovato ospitalità dai due coniugi Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Ozdemir). L'infermiera verrà sequestrata , ma per fortuna verrà messa prontamente in salvo grazie ...Portato in ospedale, ora lotta tra la vita e la morte! Dove vedere in streaming la soap conSarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming , in contemporanea alla messa in ...Al suo posto, per tutto il mese di settembre, ci sarà spazio per le nuove puntate de La ragazza e l'ufficiale, la serie tv turca con protagonistaOzdemir, che in queste settimane sta ...