Ddl fisco | Leo | acceleriamo su riforma | alcuni provvedimenti gia' da 2024

Leggi su borsaitaliana

(Di martedì 22 agosto 2023) 'Su altri, come i tributi, aspettiamo copertura Nadef' . 'La delega fiscale e' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 agosto ed entro fine mese entrera' in vigore. Da quel momento ci saranno dei tempi: 24 mesi per l'elaborazione dei decreti legislativi a cui fara' seguito un periodo di 24 ...