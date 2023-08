DC Universe | James Gunn parla di Chris Pratt e svela l' esistenza di una mappa del mondo tratto dai fumetti

(Di martedì 22 agosto 2023), co-CEO di DC Studios, ha risposto ad alcune domande dei fan rivelando che è stata creata unadei luoghi al centro del DCndo del possibile coinvolgimento diha rivelato che nel delineare i nuovi progetti che compongono il DCsi sta prestando molta attenzione ai dettagli, arrivando persino a creare unaper avere un'idea chiara dei luoghi dove si svolgono gli eventi. Il regista, rispondendo ai fan su Threads è inoltre tornato are della possibilità chevenga coinvolto nei prossimi progetti in fase di sviluppo. Unadel DC ...

Una mappa del DCDopo l'uscita di Blue Beetle nelle sale, un fan ha chiesto aGunn se tra le fila dei DC Studios hanno pensato a dove si trovano tutti gli eroi e a quanto, dal punto di ...Blue Beetle - attualmente nelle sale - ha sancito il debutto sul grande schermo del primo personaggio del rinnovato DC, come confermato dallo stessoGunn . Secondo alcuni rumor apparsi in rete, il lungometraggio avrebbe però dovuto mantenere alcuni collegamenti con il vecchio DCEU, fra cui un cameo ...... ma il rumor è stato prontamente smentito daGunn. "Non ho mai sentito di un cameo vocale di ...importanti eroi della DC e Blue Beetle avrà un futuro importante all'interno del nuovo DC

DC Universe: James Gunn parla di Chris Pratt e svela l'esistenza di ... Movieplayer

James ha inoltre voluto chiarire le voci e le ipotesi riguardanti un potenziale coinvolgimento delle star di Guardiani della Galassia nei progetti della DC. Un fan ha infatti chiesto se Chris Pratt o ...Due membri storici del franchise di Guardiani della Galassia seguiranno James Gunn nel nuovo reboot del DC Universe.