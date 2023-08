DAZN | la FIBA World Cup 2023 con Andrea Trinchieri al commento tecnico

Leggi su digital-news

(Di martedì 22 agosto 2023), leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, si prepara per trasmettere tutte le partite live e on demand della 19ª edizione dellaCup, il campionato mondiale di basket maschile che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e Giappone.seguirà per l’intero corso del mondiale le gesta delle 32 squadre nella loro...