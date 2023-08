Dalla moneta comune alla missione in Africa | così il summit Brics sfida gli Usa

Il progetto di criptovaluta in erba ha accumulato in pochi mesi un enorme redditoprevendita, ... Il successo di DigiToads è dovuto alla sua attenzione per l'utilità e all'utilizzo di una...A Johannesburg è iniziato il vertice annuale dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che, fino al prossimo 24 agosto, affronterà temi caldissimi. The postcomune alla missione in Africa: così il summit Brics sfida gli Usa appeared first on ...Secondo l'economista, i Paesi BRICS devono creare la lorocomune in alternativa al dollaro ... real, rublo, rupia, renminbi e rand), propostoRussia, ha ricordato l'ex rappresentante del ...

Il presidente del Brasile spinge sull'introduzione di una moneta unica nei Brics che possa sostituire il dollaro.Prima dell'inizio dell'incontro con i leader di Russia, India, Cina e Sudafrica, il presidente del Brasile proporrà l'adozione di una moneta unica comune.