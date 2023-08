Dal Soccorso Alpino Finanza alla missione “Dirigibile Italia’”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDue militari deldella Guardia diraggiungeranno nei prossimi giorni la stazione di ricerca ‘del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sull’isola di Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, in Norvegia. La, un unicum nel suo genere – mai prima d’ora, infatti, il Corpo si era spinto a latitudini così elevate – proseguirà fino ai primi giorni del prossimo mese di ottobre e avrà il compito di tutelare le spedizioni in ambiente esterno nonché di provvedere all’organizzazione di corsi di formazione per la movimentazione in sicurezza in aree impervie, assicurando agli scienziati e operatori la consolidata esperienza nella gestione dei pericoli oggettivi e soggettivi legati a condizioni ambientali e ...