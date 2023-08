Da oggi su Supertennis gli Us Open tornano in chiaro per tutti

Il gran giorno è arrivato. Dopo 34 anni, lo US Open torna in chiaro grazie a. Le dirette prendono il viacon l'inizio delle qualificazioni. Dalle 17, gli appassionati potranno seguire tutti gli 11 italiani in camponella prima giornata del torneo sul ...Ma gli appassionati pregustano già un altro epico duello a New York (via alle qualificazioni: in diretta su), pronti a un'altra nottata da ore piccole. Djokovic più forte del futuro (...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Paolini e Wang scenderanno in campo(martedì 22 ... La diretta televisiva è affidata a(canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul ...

Qualificazioni US Open, 11 italiani su SuperTennis e SuperTennis ... SuperTennis

Il gran giorno è arrivato. Dopo 34 anni, lo US Open torna in chiaro grazie a SuperTennis. Le dirette prendono il via oggi con l'inizio ...Il gran giorno è arrivato: dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv, gli US Open tornano in chiaro grazie a SuperTennis, che si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiv ...