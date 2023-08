Da Joao Felix a Verratti e non solo | le piste aperte per il mercato estero

Il portoghese è in uscita dall'Atletico Madrid BARCELLONA (SPAGNA) - Un dei possibili colpi del Barcellona in questo rush finale di mercato potrebbe essere. Il talento portoghese, di proprietà dell'Atletico Madrid, vorrebbe lasciare i colchoneros, visto che non è un mistero il fatto che non si trovi a suo pieno agio nel suo attuale club. L'...8.20 - Il Barcellona spinge per arrivare a, che vuole lasciare l'Atletico Madrid. I blaugrana lavorano per il prestito e la trattativa è in fase avanzata. 8.00 - Il Napoli continua a ...Si è concluso il 18 agosto a Luanda il 43º Summit dei capi di stato e di governo della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale SADC . Come previsto, la riunione ha affrontato tre temi centrali, ...

Calciomercato: Barcellona. Stampa, ipotesi Joao Felix se parte Ansu ... Tiscali

Il portoghese è in uscita dall'Atletico Madrid BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un dei possibili colpi del Barcellona in questo rush finale di mercato potrebbe essere Joao Felix. Il talento ...Joao Felix flirta con il Barcellona: ipotesi rescissione del contratto con l’Atletico Madrid Esigenze di bilancio imporranno infatti al club di chiudere la sessione con un corposo segno positivo tra ...