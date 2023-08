... Giorgia, affinché si prenda atto dell'emergenza e si vari un decreto carceri per ... Gallo e Mellano, che questa mattina hanno visitato la casa circondariale Lorusso einsieme al ...tira dritto. Salvini: rischio crollo stipendi di 8 italiani su 10 Quindi Salvini ha speso parole per quanto avvenuto nel carcere di Torino 'Lorusso e'. 'Il suicidio di un detenuto è ...Il Governoeredita una situazione delle carceri italiane particolarmente problematica in ...Carlo Nordio ha fatto il suo dovere d'ufficio recandosi in visita nel carcere Lorusso ea ...

**Cutugno: Meloni, 'ciao Toto, un italiano vero'** Il Tirreno

Il mondo della canzone italiana dice oggi addio a Toto Cutugno, morto all’età di 80 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. È stato il manager dell’artista, Danilo Mancuso, a dare la notizia, spiega ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, visitando sabato la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, conosciuta comunemente come carcere Le Vallette, ha fatto alcune proposte per ridurre il s ...